Zwei Verletzte und ein totes Reh nach zwei Verkehrsunfällen

Nach zwei Verkehrsunfällen am Freitag, 5. März 2021, und am Samstag, 6. März 2021, wurden zwei Personen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Freitagabend fuhr eine 20-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem VW um 21.05 Uhr auf der Middelicher Straße in Richtung Recklinghauser Straße. Plötzlich kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen touchierte den Bordstein und im Anschluss kam es zum Zusammenstoß mit einem Lichtmast. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein weiterer Unfall ereignete sich Samstagabend um 20.35 Uhr in Scholven. Als ein 45 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Moped die Ulfkotter Straße in Richtung Gelsenkirchen fuhr, kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde anschließend zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das tote Reh wurde an den Jagdausübungsberechtigten übergeben.

Polizei Gelsenkirchen