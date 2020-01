Gegen 21:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Opel – Fahrer aus Gladbeck mit seinem Corsa am Dienstagabend. 14. Januar. 2020 auf der Ulfkotter Straße in Richtung Dorsten unterwegs.

Im Einmündungsbereich stieß er mit dem Audi einer 30-jährigen Gelsenkirchenerin zusammen.

Die Frau war auf der Ulfkotter Straße in Gegenrichtung unterwegs und wollte gerade nach links in die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Essen abbiegen.

Nach der Kollision fuhr der Corsa noch über eine Verkehrsinsel, prallte gegen eine Leitplanke und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen.

Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der 19-Jährige musste dort stationär verbleiben.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 26000 Euro.