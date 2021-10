Am Wochenende spontan ne Reise um die Welt gemacht.Durch die Zoom Erlebniswelt ist das kein Problem.Bei schönstem Herbstwetter wurden Expeditionen in die einzelnen Gebiete Alaska,Asien und Afrika unternommen.Es gab viel zu entdecken und zu bestaunen.Neben den Löwen, Giraffen,Tiger,Erdmännchen und Co. hatten wir das Glück,die Fütterung der Seelöwen zu sehen.Das war natürlich das Highlight.Imsposant war auch der Glastunnel unter den Becken der Seelöwen.Er lässt einen in die Welt der Seelöwen eintauchen.Hier nun ein paar Impressionen von unserer Weltreise: