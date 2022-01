Gestern war ein schöner Tag mit wenig Wolken am Himmel. Also machte ich mich auf den Weg nach Herten zur Halde Hoheward. Angekommen hieß es erstmal die gefühlt 1000 Treppenstufen hoch zu steigen. Als ich oben angekommen bin, hatte ich eine tolle Aussicht. Die Sonne stand schon so tief, das sie durch das Horizontobservatorium schien. Jetzt hieß es schnell die Kamera und Stativ raus um diesen Moment festzuhalten.

Ich änderte zwischendurch noch meinen Standort und ging noch rüber zur Sonnenuhr.

Hier nun die Momente des Sonnenuntergangs die ich festgehalten habe:

hochgeladen von Timo Finis

