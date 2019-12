Die aktuelle Winter-Ausgabe der „Gelsenkirchen – Die Stadtzeitung“ ist in dieser Woche erschienen mit einem großen Fotowettbewerb. Gesucht werden schöne Winter-Bilder aus Gelsenkirchen.

Eine Jury ermittelt das Siegerbild, das dann im kommenden Jahr die traditionelle Weihnachtskarte der Stadt Gelsenkirchen zieren wird. Seit sieben Jahren gibt es die Weihnachtskarte bereits. Mit 25.000 verkauften Exemplaren hat sie sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt – und außerdem viele Menschen glücklich gemacht, denn pro verkaufter Karte (Verkaufspreis 2,20 Euro) wird ein Euro an karitative Kinder- und Jugendprojekte gespendet.

Darüber hinaus stellt die aktuelle Stadtzeitung eine wahrlich große Nummer vor: die bunte und farbenfrohe Hausnummernserie des berühmten Gelsenkirchener Grafikers und Künstlers Anton Stankowski. Dank des Engagements der Stadt und den Gelsenkirchener Grafikers Uwe Gelesch ist sie nun in einer Neuauflage erschienen. Die Hausnummern zieren viele Häuser der Kulturmeile in Buer und können auch für den Privatgebrauch über die Stadt- und Touristinfo Gelsenkirchen bezogen werden.

Innerhalb nur eines Jahres hat sich in Gelsenkirchen ein neues Dialogformat etabliert. Unter dem Motto „Gelsenkirchen – Lass uns reden...!“ kommen in regelmäßigen Abständen nach dem Zufallsprinzip eingeladene Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener zusammen, um gemeinsam Ideen zu unterschiedlichen Themen der Stadt zu entwickeln. Welche Themen das in 2019 waren und wie es mit dem Format 2020 weitergeht, steht ebenfalls in der neuen Ausgabe.

Last but not least werden in der Stadtzeitung neue Services vorgestellt, die das Leben in Gelsenkirchen leichter machen sollen: zum Beispiel die Umstellung auf ausschließliche Terminvergabe in der Zulassungsstelle oder die neue Hebammenzentrale, die Anfang 2020 an den Start gehen wird.

Und natürlich kommen auch Tipps und Termine für die kalte Jahreszeit nicht zu kurz: Für die ganz Späten gibt es noch allerletzte Weihnachtstipps für Gelsenkirchen-Geschenke sowie wieder viele Hinweise auf den randvoll gepackten Veranstaltungskalender in Gelsenkirchen.

Weitere Themen, die nicht auf acht Seiten passen, sowie alle Infos zum Fotowettbewerb gibt es unter www.stadtzeitung-gelsenkirchen.de.