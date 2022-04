Anlässlich des 100. Geburtstages von Werner Ruhnau erinnert das Musiktheater im Revier (MiR) an den Architekten. Mit dem Gelsenkirchener Theater schuf er einen Kunstbau, der bis heute architektonisch Maßstäbe setzt. Am Sonntag, 10. April, 11.30 bis 16 Uhr, wird das Jubiläum mit offenen Foyers, Sonderführungen und einem Vortrag von Architekturprofessor Dr. Wolfgang Sonne über Kulturbauten im Ruhrgebiet gefeiert.



Am 11. April wäre Werner Ruhnau 100 Jahre alt geworden. Das Spannungsverhältnis von Mensch und Umwelt, Spiel und Technik, Gebäude und öffentlichem Raum trieb Ruhnau zeitlebens um und spiegelt sich in seiner Architektur. Mit dem Musiktheater im Revier schuf er einen einmaligen Kunstbau, der unterschiedlichste Arbeiten bedeutender Künstler zusammenbringt und als festes Zentrum in der Stadtgesellschaft verankert ist.

Theatercafé geöffnet

Im Sinne des Jubilars für eine Durchlässigkeit zwischen Institution und Stadtraum bleibt das Theatercafé ganztägig geöffnet und lädt zwischendurch zum Verweilen und Essen ein.