An dem Wochenende von Freitag, 6., bis zum Sonntag, 8. November, wird in der Aula der Gesamtschule Erle an der Mühlbachstraße 3 die im Frühjahr abgesagte 19. Ausgabe der Amusicals Benefizgala nachgeholt.

Wie in den vergangenen Jahren werden wieder bekannte Musicalhits von den Künstlern interpretiert. So werden unter anderem Hits aus den bekannten Musicals „König der Löwen“, „Moulin Rough“ oder „Mary Poppins“ vorgeführt. Untermalt werden die Darbietungen durch originelle Kostüme und Verkleidungen der Künstler.

Anmelden per E-Mail erforderlich

Anmeldungen für die Gala werden unter der vollständigen Angabe der Personendaten per E-Mail an rosi@amusicals.de entgegengenommen.

Einlass für die Veranstaltungen ist freitags und samstags um 18.30 Uhr und sonntags um 14.30 Uhr. Während der ca. dreistündigen Veranstaltungen werden die Besucher gebeten eine Spende für die Patenschafts-Projekte in Suksamran und Myanmar zu entrichten. Von dem Geld werden in diesen Ländern über das Amusical-Patenschaftsprogramm Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt, damit sie vor Ort nicht der Kinderarbeit im asiatischen Raum zum Opfer fallen.

Für die Veranstaltung liegt ein von der Stadt Gelsenkirchen genehmigtes Hygienekonzept vor.