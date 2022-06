Montags in den Sommerferien - immer um 20.00 Uhr - lädt die Kirchengemeinde St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer zu sechs Konzerten des Buerschen Orgelsommers ein. In diesem Jahr wird das Jubiläum „50 Jahre Breil-Orgel in St. Urbanus“ besonders gefeiert. Aus diesem Anlass wurden deutschlandweit renommierte Organisten eingeladen, die Konzerte zu gestalten. Die monumentale Breilorgel ist die größte mechanische Orgel der Stadt und hat aufgrund ihrer Klangmischung einen besonderen Stellenwert in der Region. Bei allen Renovierungen des Instrumentes wurde stets darauf geachtet, das Instrument in seinem klanglichen Charakter zu erhalten oder zu optimieren. Das neue Register Tuba, das im Jahr 2020 als Erweiterung hinzu gebaut wurde, wertete die große Orgel zudem auf.

Das Eröffnungskonzert am Montag, dem 27.06., 20.00 Uhr, spielt Joachim Neugart, Kantor am Quirinus-Münster in Neuss. Er spielt Werke von Bach, Franck u.a. Die Interpreten der weiteren konzerte sind Konrad Suttmeyer (Gladbeck), Prof. Dirk Elsemann (Berlin), Gereon Krahforst (Maria Laach), Jörg Nitschke (Essen) und Heinz-Peter Kortmann (Krefeld). Alle Konzerte finden bei freiem Eintritt statt. Um eine Spende zur Deckung der Kosten wird gebeten. Weitere Informationen sowie das gesamte Konzertprogramm unter www.urbanusmusik.de