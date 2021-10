Die Ausstellung „70 Jahre Kunst am Bau in Deutschland“ zeigt rund 50 Kunstwerke, die im Rahmen öffentlicher Bauaufgaben entstanden. Das Museum der Baukultur Nordrhein-Westfalen präsentiert nach der Vernissage am Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr, die Ausstellung von Donnerstag, 28.Oktober, bis Sonntag, 5. Dezember, im Musiktheater im Revier, Kennedyplatz. Die Kunst-am-Bau-Projekte lassen sowohl die Auseinandersetzung zwischen Kunst und Architektur als auch die politische und gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands erkennen. Konzipiert vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in Zusammenarbeit mit dem Büro schmedding.vonmarlin. und Studio Krimm zeichnet die Ausstellung nach, wie Kunst und Bau zur Repräsentation der beiden deutschen Staaten BRD und DDR bis 1989 beitrugen und welche Rolle sie nach der Wiedervereinigung für eine neue nationale Identität spielten.

Die Ausstellung kann dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, besucht werden, der Eintritt ist frei. Am Donnerstag, 25. Oktober, Freitag, 26. Oktober sowie am Freitag, 3. Dezember, ist die Ausstellung nur bis 14 Uhr geöffnet, am Dienstag, 2. November, Mittwoch, 3. November sowie Dienstag, 16. November, ist das Musiktheater geschlossen. Um Anmeldung für die Vernissage wird gebeten: https://baukultur.nrw/veranstaltungen/ausstelllungseroeffnung-70-jahre-kunst-am-bau-in-deutschland/