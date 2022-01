Die Kunstschule, Neustraße 7, startet mit neuen Kursen ins Jahr.

Jeweils donnerstags, am 13., 20., 27. Januar und 3. Februar, 18 bis 21 Uhr, findet der Kurs Wohin geht deine Reise mit der Kunst? mit Jannine Koch statt. Welche Voraussetzungen muss man für ein Studium erfüllen? Welche Fachrichtung ist die richtige für mich? Möchte ich frei oder angewandt arbeiten? Und was bedeutet es, ein Leben als Künstler zu führen? Diesen Fragen geht der Kurs auf den Grund und soll denjenigen Orientierung bieten, die darüber nachdenken, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen.

Nach einer ersten Einführung beginnt die praktische Arbeit, um herauszufinden, wo die individuellen Stärken der Kursteilnehmer liegen. Wer bereits eine Bewerbungsmappe für ein Studium zusammengestellt oder begonnen hat, sollte diese zum Ersttermin unbedingt mitbringen, um im Kurs daran weiterzuarbeiten.

Die Teilnahme ist ab 17 Jahren möglich und wird von der Volksbank Ruhr Mitte unterstützt, deshalb ist der Kurs kostenfrei.

Am Samstag, 22. Januar, 10 bis 13 Uhr, findet das Junior-Atelier statt. An einer echten Staffelei lernen die Teilnehmer alles, was man braucht, um eine weiße Leinwand in ein farbenfrohes Kunstwerk zu verwandeln. Erst wird die Idee mit Kreide oder Bleistift zu Papier, dann die Skizze mit Acrylfarben und verschiedenen Techniken auf die Leinwand gebracht. Der Kurs richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und kostet 15 Euro.

Abstrakte Malerei für Anfänger

Am gleichen Tag, 10 bis 12 Uhr, findet der Zeichenkurs Cartoon Ob Mensch oder Tier statt. Teilnehmer ab 14 Jahren lernen hier, wie man alles, was man sieht, in einen lustigen Cartoon verwandeln kann. Es spielt keine Rolle, ob man Einzelbilder oder eine ganze Cartoongeschichte zeichnen möchte. Mit einer bunten Auswahl an Materialien werden die Figuren angegangen. Auch dieser Kurs kostet 15 Euro. Am Dienstag, den 25. Januar, 17 bis 19 Uhr, findet der gleiche Kurs für Erwachsene statt und kostet 20 Euro.

Am Donnerstag, 27. Januar, 17 bis 19.30 Uhr, beginnt der dreiteilige Kurs Abstrakte Malerei für Anfänger. Mit Acrylfarben kreieren die Teilnehmer eine eigene abstrakte Malerei auf Leinwand. Der Kurs bietet die Möglichkeit, Zugänge in die abstrakte Malerei zu erfahren. Die Teilnehmer probieren verschiedene Techniken aus, erhalten ein Gefühl für den Bildaufbau und dafür, wie die verschiedenen Farben miteinander harmonieren. Der Kurs kostet 25 Euro pro Einheit.

Infos und Anmeldungen: https://www.kunstschule-gelsenkirchen.de/book-online oder Tel. 0209/6138772, mobil 0157/36573477, info@kunstschule-gelsenkirchen.de. In der Kunstschule gelten die aktuellen Corona Regeln: Ab 16 Jahre gilt 2G. Schüler gelten weiterhin aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von Beschränkungen auf 2G und 2G-plus ausgenommen.