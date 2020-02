Mit seiner Totenfrau-Trilogie stand der Innsbrucker Autor und Fotograf monatelang an der Spitze der Bestsellerlisten. Die Thriller „Bösland“ und „Der Fund“ setzten Bernhard Aichners Erfolgsgeschichte fort.

Am Donnerstag, 1. Oktober, ist der Autor zu Gast bei „Mord am Hellweg“, Europas größtem Krimifestival, und liest ab 19.30 Uhr im Foyer des Großen Hauses im Musiktheater im Revier.

Neben seinem aktuellen Roman „Der Fund“ wird Bernhard Aichner auch seine exklusiv für die „Mord am Hellweg X“-Anthologie verfasste Kurzgeschichte im Gepäck haben.

Das berühmte „Blau“ von Yves Klein wird darin eine Rolle spielen. Somit bietet das Musiktheater, das mit dem berühmten blauen Schwammrelief eines der größten Werke von Yves Klein beheimatet, einen wunderbar passenden Rahmen für diese Veranstaltung. Und sorgt zudem für Begeisterung bei dem Yves-Klein-Fan Bernhard Aichner.

Tickets sind zum Preis von 16,90 Euro, ermäßigt 14,90 Euro, ab sofort im Vorverkauf erhältlich. An der Abendkasse werden die Preise 21 Euro und ermäßigt 18 Euro betragen.

Die Eintrittskarten sind erhältlich in der Stadtbibliothek Gelsenkirchen, Telefon 169 2819, nur Barzahlung möglich, und an allen HellwegTicket-Vorverkauf-Stellen sowie unter www.mordamhellweg.de.

Ermäßigten Eintritt gibt es für Schüler, Studierende, Behinderte (70 Prozent), BFDler und ALG-II-Empfänger. Ein Ausweis ist erforderlich.