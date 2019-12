Die AllerWeltsMusiken lassen das Jahr entspannt ausklingen am Montag, 30. Dezember, ab 19.30 Uhr. Dann wird eine feine Auswahl an Künstlern im Alfred-Zingler-Haus, Margaretenhof 10-12, auftreten. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.



Mit dabei sind dieses Mal Wibke Jackson mit Gesang und Harfe, Patrick Halfmann mit Blues und Soul und "Die alten Wämser", die Beatles-Cover zum Besten geben.

"Songs and Stories from the Celtic Fairy World" heißt es mit Wibke Jackson. Ihre Stimme und eine Harfe sind das einzige, das die Sängerin und Geschichtenerzählerin braucht, um eine magische Welt entstehen zu lassen. Sie vertont alte Gedichte und schreibt Songs, die von den Elfen inspiriert zu sein scheinen.

Patrick Halfmann ist Gitarrist. Autodidaktisch studierte er neben dem Gitarrenunterricht mithilfe von CDs und Videos die Blues-Techniken seiner Vorbilder.

"Die alten Wämser" sind Fritz und Eckhard. Am Vorglühabend zu Silvester werden sie eine Auswahl einiger eher selten gecoverter Beatles-Titel geben, um den "Fab Four" ihren Tribut zu erweisen.

Der Eintritt ist frei.