Schon immer begaben sich Künstler auf Reisen, um neue Inspiration zu bekommen. Sie fingen in der Ferne das andere Licht, die interessanten Menschen und die beeindruckenden Landschaften ein.

Im Grafikkabinett des Kunstmuseums an der Horster Straße 5-7 sind nun Grafiken aus der eigenen Sammlung zu sehen, die auf Reisen entstanden sind. Sie nehmen die Besucher mit ans Meer, in die Berge, lassen das Licht des Mittelmeers erstrahlen und eröffnen so neue Welten.

Wilhelm Schirmer nimmt die Besucher mit auf eine Reise nach Italien. Dieses Reiseziel war im 19. Jahrhundert eines der wichtigsten für Künstlerinnen und Künstler. Ein Jahrhundert später fanden zum Beispiel Nicolas de Staël und Gustave Singier viel abstraktere Auseinandersetzungen mit den mediterranen Landschaften. Karl Schmidt-Rottluff nimmt uns mit an die Nordsee und Ernst Ludwig Kirchner und Christian Rohlfs reisen mit uns in die Berge.

Die Grafiken von Reisenden zeigen die große Bandbreite des künstlerischen Schaffens und die Relevanz, die das Reisen als Inspirationsquelle hatte und auch immer noch hat.

Die Ausstellung im Grafikkabinett des Kunstmuseums Gelsenkirchen zeigt Werke unter anderem von Kurt Janitzki, Otto Dix, Christian Rohlfs, Ernst Ludwig Kirchner, Hanna Nagel, Nicolas de Staël, Wilhelm Schirmer, Song Hyun-Soek, Gustave Singier. Sie endet am 16. August.