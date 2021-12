Am letzten Tag des Jahres 2021, hat der Glauben an die Menschlichkeit in der Gesellschaft gesiegt

Wir können noch immer nicht glauben, was heute Nachmittag passiert ist

Aber mal von Anfang an...

Vor kurzem erreichte uns ein Anruf, über eine erneute Spendenaktion für unseren Garten. Wir freuen uns immer sehr, wenn sich jemand so für uns einsetzt und sind dankbar für jede Hilfe.

Doch diese Spendenaktion sollte eine andere sein... eine, die wir uns nie erträumt haben.

Eine, die uns im Moment den größten Stein von der Schulter nimmt und uns wieder durchatmen lässt.

Eine, die uns erlaubt Anfang 2022 direkt mit dem Wiederaufbau unseres niedergebrannten Gartens zu beginnen.

Eine, die den Kids erlaubt im nächsten Sommer wieder ihre Oase zu besuchen und mit ihren kleinen Eimerchen und Schäufelch wieder die Natur zu erkunden.

Die Engel dieser Spendenaktion, besingen an jedem Spieltag ihren Klub und stehen hinter ihrem Verein wie keine andere Kurve in der Region. Die Nordkurve ist ihre Heimat!

Wir sagen hiermit DANKE- DANKE, für 30.000€!

DANKE UGE!

Text: Doris Harontzas