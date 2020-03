Als erste Stadt in NRW unterstützt die Stadt Gelsenkirchen die von der Corona-Krise besonders getroffene Kunst- und Kulturszene vor Ort durch die kurzfristige Ausschreibung von bis zu zehn Arbeitsstipendien.

Dabei handelt es sich um ein dreimonatiges Arbeitsstipendium für Künstlerinnen und Künstlern aus allen Genres in den Monaten April bis Juni. Bis zu zehn Stipendien werden vergeben und fördern die künstlerische Arbeit durch eine monatliche Zahlung von 1.000 Euro im Zeitraum des Stipendiums.

Das Stipendium soll dazu beitragen, bestehende Strukturen, Projekte und Produktionen zu erhalten und gleichermaßen neue Formate und Impulse für das Kulturleben gewinnen, die unter dem Eindruck der aktuellen Krise entstehen. Die Arbeitsergebnisse werden in geeigneter Form und zu geeignetem Zeitpunkt der Öffentlichkeit präsentiert.

Bewerben können sich Einzelpersonen, Künstlerinnen und Künstler sowie Aktive in Kulturinstitutionen mit Arbeitsort Gelsenkirchen. Sie reichen eine Projektskizze ein, aus der hervorgeht, wie das Stipendium genutzt werden soll. Leitfragen könnten etwa sein: Welche Chancen und Herausforderungen liegen in der Digitalität von Kunst? Sind wir dafür schon ausreichend digital? Was macht Entschleunigung mit Kunst und Kultur? Unter allen Bewerbungen vergibt das Referat Kultur der Stadt bis zu zehn Stipendien.

Bewerbungen können per E-Mail eingereicht werden an referat.kultur@gelsenkirchen.de – Bewerbungsschluss ist Mittwoch, 25. März. Die Ausschreibung steht auf www.gelsenkirchen.de/kultur.