Azubis der Klasse VSO entspannen beim Abschlussbowling!

Schule ist bald aus! Der letzte Unterrichtsblock ist vorbei und wurde am 29.01.2020 ausgiebig gefeiert. Es sollte dieses Mal wieder Bowling sein.

Im Firebowl in Gelsenkirchen wurde also ein letztes im privaten Rahmen über die vergangene Zeit geplaudert und die Kugel geschoben! Selbstverständlich war auch ein kleines Kaltgetränk am Start.

Die Damen und Herren der Lehrerschaft zeigten, dass sie trotz des fortgeschrittenen Alters sportlich noch topfit sind; sie ließen den Auszubildenden keine Chance! Insgesamt verlebten wir einen sehr gelungenen Abend.

An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die drei beteiligten Lehrer zu diesem Event eingeladen haben.