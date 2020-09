In den letzten Wochen wurde an der großen Propsteiorgel der St. Urbanuskirche in Buer ein neues Register durch die Orgelbaufirma Fleiter aus Münster installiert. Das Register „Tuba“ wurde ausschließlich durch Spenden finanziert. Am kommenden Sonntag, dem 04. Oktober, präsentiert um 16.00 Uhr der Cheforganist von Westminster Abbey (London), James O’Donnell erstmals in einem öffentlichen Konzert das neue Register. Einlass ist 15.30 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei! Um Spenden wird gebeten. Weitere Informationen und Fotos unter: www.urbanusmusik.de