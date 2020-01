Das Rock Orchester Ruhrgebeat (ROR) präsentiert Hits der Rock- und Pop-Geschichte der letzten sechzig Jahre in der Dreifaltigkeitskirche Erle. Als Erfinder dieser Großformation zieht hier der ehemalige Schlagzeuger der „German Blue Flames“, die seinerzeit zu den bekanntesten Gruppen der Ruhrregion der 60er Jahre gehörten und mehrfach im Beat-Club auftraten, die Strippen. Hans von der Forst ist heute auch als Zeitzeuge und als Experte der Musikgattung gefragt.

Songs von AC/DC, Joe Cocker, Tina Turner, Toto, Deep Purple, Queen, Simon & Garfunkel, Skorpions, Bon Jovi, den Toten Hosen und vielen anderen Pop-Größen lassen die Zeit des Konzertbesuchs wie im Flug verstreichen. Das Ensemble des Rock Orchesters bietet ein abendfüllendes Powerplay an musikalischer Unterhaltung und haucht alten, bekannten Titeln eine neue Seele ein. Ein Rhythmus, der nicht nur den Musikern, sondern auch dem Publikum durch den Körper und in die Beine fährt. Die Kategorien Rock, Pop, Beat und Klassik lösen sich in der Besetzung Streichquartett, Rhythmusgruppe, Bläser, Sologitarre und Gesang zu einem faszinierenden Sound auf. Dazu ein Repertoire, das mit aller Finesse und dem gebotenen technischen Aufwand immer wieder überzeugen kann.

Dreifaltigkeitskirche Erle, Crangerstraße 327, 45891 Gelsenkirchen

Einlass: 19 Uhr - Beginn 20 Uhr

Tickets: VVK 23€ incl. Gebühr / Abendkasse 27€

Vorverkauf über 0162-9190969 oder tickets@rorlive.de

Bäckerei Zipper, Crangerstraße 338

Grubi’s Galleria, Crangerstraße 269