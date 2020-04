Die Kunst hat viele Gesichter und kann interessante Geschichten erzählen. In der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder große Krisen und Herausforderungen durch Epidemien und Pandemien. Krankheiten wurden zu Plagen und nahmen erheblichen Teilen ganzer Epochen das Leben. Heute sind wir davon betroffen. Dieses Bild soll die aktuelle Situation der Welt, mit der die Menschheit zurzeit konfrontiert wird, darstellen. Die Zeitungspapiere haben die Bedeutsamkeit, dass wir Menschen unseren Tag, jeden Tag mit neuen Nachrichten über diese Epidemie beginnen. Diese Entwicklung zeigt vor allem aber eines: Wir sind alle ebenso an unserem Limit, das steht außer Frage. Diesbezüglich ist im Vordergrund der Collage eine Frau zu sehen, die trotz all diesen negativen Ereignissen immer noch versucht positiv und stark zu bleiben, um die Menschen um sie herum, die die Frau glücklich machen, die es ihr ermöglichen zu leuchten und ihre Frustration loszuwerden, insbesondere ihre Kinder und ihre Familie, nicht negativ zu beeinflussen.

Wir alle tragen nun Verantwortung, als Gesellschaft, als Menschheit…