Urbane Künste Ruhr geht am Mittwoch, 27. Januar, um 19.30 Uhr mit dem Wandersalon „Das Bild vom Klima“ online. Auf dem YouTube Kanal von Urbane Künste Ruhr diskutiert eine Expertenrunde die Frage, welchen Einfluss mediale Bilder auf unsere Vorstellung von Klima und Katastrophen haben:

Welche Bilder vom Klima kennen wir und wie werden sie in der Berichterstattung, in Kinofilmen, Serien und dem Wetterbericht genutzt? Wie bestimmen sie unsere Wahrnehmung sowie unser individuelles und politisches Handeln?

Die Expertenrunde

Die Künstlerin Eske Schlüters moderiert die Diskussion mit Elke Grittmann, Professorin für Medien und Gesellschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Birgit Schneider, Professorin für Medienökologie an der Universität Potsdam, und Erica von Moeller, Filmemacherin und Professorin für Mediendesign an der Bergischen Universität Wuppertal.

Die Thematik der Diskussionsrunde ist eng verknüpft mit dem Ausstellungsprojekt Ruhr Ding: Klima von Urbane Künste Ruhr. Es findet vom 8. Mai bis 27. Juni 2021 in Herne, Recklinghausen, Gelsenkirchen und am Silbersee II in Haltern am See statt und präsentieret diverse künstlerische Perspektiven auf soziale wie ökologische Dimensionen des Klimas.

Mehr Infos zu Urbane Künste Ruhr unter: www.urbanekuensteruhr.de

Über "Wandersalon"

Der Wandersalon ist das Diskursformat von Urbane Künste Ruhr, das immer wieder neue Orte im Ruhrgebiet als Austragungsort für Lesungen, Gesprächsrunden, Projektvorstellungen und Performances nutzt und derzeit im digitalen Raum stattfindet.

Künstler und -gruppen, die sich aktuell mit Urbane Künste Ruhr im Austausch befinden, aber auch andere Spezialisten, Wissenschaftler und Theoretiker, deren Poesie, Gedanken und kritische Überlegungen sich für eine öffentliche Diskussion eignen, stellen in diesem Rahmen ihre Projekte und Ideen vor.

Über "Urbane Künste Ruhr"

Urbane Künste Ruhr ist eine vielgestaltige, dezentrale Institution für Gegenwartskunst im Ruhrgebiet. Sie initiiert Projekte im öffentlichen Raum, Ausstellungen, Residenz-Programme und Veranstaltungen, oft in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Kooperationspartnern.

Neben Ruhrtriennale, Tanzlandschaft Ruhr und Chorwerk Ruhr ist Urbane Künste Ruhr ein Teil der Kultur Ruhr GmbH mit Sitz in Bochum, deren Gesellschafter und öffentliche Förderer das Land Nordrhein-Westfalen und der Regionalverband Ruhr sind.