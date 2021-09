GE. Ed Sheeran kommt 2022 wieder ins Ruhrgebiet.

Der Superstar macht auf seiner Mathematics Tour am 7. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen Station. In Deutschland sind bisher nur zwei weitere Auftritte bestätigt - in München und Frankfurt.

Bereits 2018 stand der Superstar mit seiner Gitarre in Gelsenkirchen auf der Bühne.

Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Samstag, 25. September, um 11 Uhr.

Weitere Informationen und Karten gibt es unter VELTINS-Arena.de