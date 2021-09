Nach dem letzten Open Air-Konzert im Amphi Gelsenkirchen 2019 war es am 11. September 2021 endlich wieder soweit – ROR _ Hier brennt ein Feuer!

Ja, das hat es!

Coronabedingt konnten von den knapp 6100 Plätzen nur 2400 belegt werden, doch der Stimmung tat dieses keinen Abbruch.

Nach der 3G-Prüfung hieß es ab 17:00 Uhr eine Stunde warten vor der Absperrung zur Tribüne.

Kein Gemurre oder Gemecker, sondern gute Stimmung und nette Unterhaltungen zwischen den Wartenden und den Ordnern, die gut gelaunt keinen Streß mit uns Zuschauern hatten.

Wir beobachteten unten die Proben, sangen mit und freuten uns auf einen tollen Abend.

Wir teilten uns eine Sitzplatzgarnitur mit einem netten Paar aus Wuppertal, bauten unsere Kameras zusammen und warteten auf die Servants.

Seit 1966 sind die Jungs auf den Bühnen im gesamten Ruhrgebiet zu Hause und heizten ab 19:00 Uhr dem Publikum ein.

Unseren Sitznachbarn hielt es nicht mehr auf den Platz und so tanzten sie zu Songs von „Dire Straits“, „Steppenwolf“ und mehr.

Eine Zugabe war nicht mehr drin, denn das Ensemble des Rockorchesters konnte es kaum erwarten, endlich wieder die Bühne des Amphitheaters Gelsenkirchen zu stürmen.

Das Feuer brannte und die Zuschauer brannten mit. Eine unglaublich tolle Stimmung! Es viel uns sichtlich schwer gleichzeitig zu fotografieren und mit zu singen, geschweige denn die Füße still zu halten - Herrlich!!

Auch in diesem Jahr war die Clownvisite wieder zwischen den Zuschauern unterwegs. Antonella, Lisette und Mr. Lucky stellten auf der Bühne das Projekt vor und sammelten an diesem Abend 2.057,90 Euro an Spenden und Becherpfand ein.

Foto: Manuela Wilms

hochgeladen von Manuela Wilms

Auch ein heftiger Schauer tat der Stimmung keinen Abbruch und so feierten alle gemeinsam einen großartigen Abend unter Freunden, denn genauso fühlte es sich an!

Bis zum nächsten mal, wenn es wieder heißt: Rock Orchester Ruhrgebiet – Boah ey!!

Text: Manuela Wilms

Fotos: Manuela Wilms, Wolfram Wilms