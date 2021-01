Auch 2020 hat das Landesprogramm Kulturrucksack NRW viele Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen für Kunst und Kultur begeistert. Rund 550 Teilnehmer zwischen zehn und 14 Jahren nahmen an den 18 Projekten teil, vor Ort, Corona-bedingt erstmals auch online oder durch Angebote wie die KulturCare-Pakete, die Kreativsein zuhause ermöglichen.

Die Angebote reichten quer durch alle Sparten, von A wie Airbrush bis Z wie Zirkuskunst, von klassischen Formaten wie Theaterworkshops und Zeichenkursen bis zu digitalen Manga-Tutorials oder Brickart-Challenges (Kunst mit Legosteinen).

Möglich ist das vielfältige Programm nur durch die gute Zusammenarbeit mit 15 Gelsenkirchener Kultur- und Jugendeinrichtungen sowie rund 15 Künstlerinnen und Künstlern.

„Kern der Gelsenkirchener Angebote ist es, Kinder und Jugendliche zu inspirieren und zu befähigen, selbst kreativ zu werden und eigene Ideen künstlerisch umzusetzen“, so Andrea Lamest, Leiterin der Referats Kultur der Stadt Gelsenkirchen. „Die enge Zusammenarbeit von Kultur- und Jugendarbeit schafft dabei ganz neue Räume, in denen sich die Kinder und Jugendlichen ungehemmt bewegen können.“

Das Kulturzentrum Lalok Libre nimmt schon seit mehreren Jahren am Kulturrucksack NRW teil. „Der Kulturrucksack ermöglicht es uns, ein wenig herum zu spinnen und Experimente zu wagen“, so Venetia Harontzas, Leiterin des Lalok Libre.

In diesem Jahr hat die Flamencogruppe mit dem Thema Fantasy-Tänze experimentiert. „Die Teilnehmerinnen hatten viel Spaß und unglaublich kreative Ideen.“ Die Beantragung der Mittel verläuft schnell und unkompliziert; auch deshalb wird Harontzas 2021 erneut Mittel beantragen und hoffen, dass in diesem Jahr endlich wieder Auftritte vor großem Publikum für die Mädchen möglich werden.

Noch bis zum 31. Januar können Künstler sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen für das Jahr 2021 Anträge beim Referat für Kultur einreichen.

Infos zum Programm unter www.kulturrucksack.nrw.de.

Der Kulturrucksack

Der Kulturrucksack NRW geht 2021 in sein neuntes Jahr. Das von der Landesregierung NRW finanzierte Programm fördert in rund 230 Kommunen in NRW Kulturprojekte für Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren und möchte so die Tür zu Kunst und Kultur für alle Kinder und Jugendlichen so früh und so weit wie möglich öffnen.

Gelsenkirchen ist gemeinsam im Städteverbund mit der Stadt Herten Partnerstadt des Landesprogramms.

