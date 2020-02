Das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier hatte gerade rechtzeitig zur Karnevalszeit die Pforten geöffnet für einen Kostümverkauf und die Interessierten stürmten nur so das Foyer des schönsten Opernhauses im Revier.

Lieblingskostüme, Verkleidungen und mehr

Angesprochen fühlten sich Theatergänger, die sich ihr Lieblingskostüm aus einer der Produktionen sichern wollten, ebenso wie Karnevalsfans, die sich noch mit einem hochwertigen Kostüm eindecken wollten.

Fündig wurden am Ende alle gleichermaßen. Ebenso wie Hobbyschneider und Bastelfans, die sich an der großen Auswahl an Stoffen erfreuen konnten.

Das einzige, was alle bedauerten, war, dass die drei Stunden einfach nicht ausgereicht haben, um so richtig in den schönen Kleidern, Roben und mehr zu versinken. Wobei bei der reichen Auswahl an Möglichkeiten natürlich auch noch die Wahl nicht ganz leicht viel, denn je mehr im Angebot ist, umso schlimmer wird es, sich zu entscheiden...