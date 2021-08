Das Ensemble „Shoshana“ wurde im Frühjahr 2004 unter der Leitung von Leonid Norinsky gegründet. Es besteht aus drei Musikern. Leonid Norinsky – Knopfakkordeon, Gesang (Ensembleleiter). Ina Norinska - Tamburin, Gesang, Tänze Larisa Faynberg – Violine. Das Repertoire von „Shoshana“ umfasst Lieder und Instrumentalstücke, die sich auf die Tradition der Aschkenasim, der mittel- und osteuropäischen Juden, stützen. Es wird also sowohl in Hebräisch als auch in Jiddisch gesungen. Das Ensemble „Shoshana“ spielt Klezmer, jiddische Lieder und Israel-Pop. Weitere Infos unter: www.norinsky.de

"Mezzosopran, Kantorin und Concordia-Alumna Sofia Falkovich genießt ihre internationale Reichweite. Falkovitchs bemerkenswertes Gesangstalent reicht über ihre Stimme und ihre Bühnenpräsenz hinaus bis hin zu ihrer fließenden Sprache in Russisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Jiddisch, Spanisch und Englisch. Ihr Gesangsspektrum ist breit , farbig und vielschichtig, während ihre Technik sowohl strukturiert als auch komplex ist. In ihrem Leben als Sängerin sieht Falkovitch eine Fundgrube an Gelegenheiten, mit Menschen anderer Religionen und Kulturen durch Geschichtenerzählen und Kreativität zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Ihre optimistische und pragmatische Sichtweise stellt sich einen Weg vor, zusammenzukommen, die mosaikartige Kluft zu überbrücken, indem Mauern und Vorurteile niedergerissen werden – durch die Gabe von Musik." WDR Weitere Infos unter: www.sofiafalkovitch.com