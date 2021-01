"Die Situation für alle Bildungseinrichtungen und Eltern bleibt auch in diesem Jahr äußerst herausfordernd. Teilhabe an kultureller Bildung zu ermöglichen, scheint unter diesen Voraussetzungen kaum möglich. Der Gründer unseres Festivals, Hubert Schulte-Kemper, hat dereinst Yehudi Menuhin versprochen, dass er sich stets dafür einsetzen werde, dass Kindern immer Teilhabe an Musik und Theater ermöglich wird.", heißt es von den Machern des Europäischen Klassikfestivals.

"Deshalb war klar für uns, dass wir auch in der Pandemie eine gangbaren Weg brauchen. So haben wir kurzerhand unsere KatzeBartputzer in die digitale Welt eingeladen. Anstelle der 80 gebuchten Konzerte in Kindertagesstätten im Ruhrgebiet und Münsterland sind mit Hilfe von tollen Schauspielern, Grafikern und Musikern fünf Folgen mit Musik und jeweils einer kleinen Geschichte entstanden.", heißt es in der Ankündigung.

Eine Folge monatlich bis Ostern



In diesen werden alltägliche Herausforderungen spielerisch thematisiert und gemeinsam erschlossen. Bis Ostern wird in jedem Monat eine Folge bereitgestellt.

In der dritten Folge begrüßen Katze Bartputzer und Kuckuck Simsala das neue Jahr. "Was wird es wohlbringen? Jahreszeiten, Feste, Monate, Tage, Stunden … Mit einer Jahresuhr versuchen sich die beiden einen Überblick zu verschaffen und fassen einen wichtigen Entschluss für dieses neue und doch noch durch die Pandemie so besondere Jahr …", kündigen die Macher des Europäischen Klassikfestivals an und wünschen allen Kindern "viel Spaß beim Mitentdecken!"

Link zur Folge



Den Weg zur Katze Bartputzer und Kuckuck Simsala finden Interessierte unter: https://www.youtube.com/watch?v=sEpQoKnui6M&feature=youtu.be

Die Geschichten richten sich jeweils an Kinder im Alter von etwa 3 bis 6 Jahren - "zu alt ist man ja eigentlich nie.", heißt es vom Europäischen Klassikfestival abschließend.