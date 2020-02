Der nächste planmäßige Stammtisch des Geschichtsforum Nordsternpark findend am Freitag, den 28.02.2020, um 16 Uhr, in der Horster Gaststätte Zum Emscherhusaren, in der Harthorststraße 29 ,statt, zu der wieder alle Bergbau – und Geschichtsfreunde eingeladen sind. Im Mittelpunkt stehen DVD Präsentationen von Stammtisch Initiator Reinhold Adam auf den Programm, der einige Höhepunkte der Aktivitäten des Geschichtsforum Nordsternpark noch mal Revue passieren lässt und den Wandel des Nordsternparks und der ehemaligen Tausendfeuerstadt Gelsenkirchen zum Thema hat. Daneben stehen die Planungen der Horster Bergbaufreunde für 2020 auf dem Programm, hier ragt vor allem die geplante Erinnerungsveranstaltung für die verunglückten Bergleute hervor, die am 26.6.2020 im Zusammenwirken mit den Freundeskreis Nordstern und dem Bergwerksorchester Consol stattfinden wird. Dabei werden alle Bergleute mit einbezogen, die in Ausübung ihres Berufes ihr Leben ließen. Als weiterer Höhepunkt des Jahres 2020 wird auch die 18. Lesung im Schein von Grubenlampen im Bergbaustollen Nordsternpark zur Sprache kommen, die am 5.6.2020 stattfinden wird. Weitere Termine mit Nordsterner Beteiligung neben den monatlich stattfindenden Treffen zum Stammtisch im ersten Halbjahr 2020, sind: 26.4.20 Eröffnung des Kulturkanal am Kanal und Tag der offenen Tür am Stollen, Führungen durch den Nordsternpark mit Reinhold Adam zur Extraschicht am 27.6.20. Die Bilanz der Horster Geschichts -und Bergbaufreunde ist weiterhin positiv, weiß Adam zu berichten, so waren im vergangenen Jahr wieder um die 1000 Besucher zu verzeichnen, die das Geschichtsforum den Nordsternpark näher brachte. Darunter war auch die Ausstrahlung von BBC World aus London über die Lesung im Bergbaustollen und Filmaufnahmen während der Führungen von Adam im Rahmen der Extraschicht , unter anderen für die Deutsche Fußball Liga ( DFL) .