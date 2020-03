Das Geschichtsforum Nordsternpark wird seine Stammtische am 27. März und 24. April 2020 aufgrund der aktuellen Situation in der Corona Virus Krise ausfallen lassen. Auch wird der Betrieb bei den weiteren Aktivitäten bis Ende Mai 2020 aus gesundheitlichen Vorsorgegründen vorerst ruhen, wie dessen Sprecher Reinhold Adam mitteilt. Inwieweit die Aktivitäten im Juni und folgende Monate 2020 aussehen werden, wird zur gegebenen Zeit bekannt gegeben, so der Stammtisch Initiator Adam. Betroffen wären nach seinen Worten im Juni die Lesung im Schein von Grubenlampen am 5.6.2020, im Bergbaustollen Nordsternpark, die Ehrung verunglückter Bergleute zum 65. Jahrestag des Grubenunglücks auf der Zeche Nordstern am 26.6.2020 und die Führungen im Rahmen der Extraschicht durch den Nordsternpark am 27.6.2020 und auch der Vortrag beim evangelischen Männer Abendkreis.