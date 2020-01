Am Donnerstag sorgte er noch für gute Stimmung auf dem Neujahrsmarkt in Essen Steele, wo selbst seine besonders weiblichen Fans eine Stunde Verspätung in Kauf genommen haben.

Jetzt hat der Gelsenkirchener Schlagersänger Thommy Berg ein Heimspiel in seiner Heimatstadt.

Die KG Bismarcker Funken 1949 e.V. laden ein, zur Damensitzung am 1. Februar 2020 im Schalker Gymnasium auf der Liboriusstraße.

Euch erwartet ein tolles Bühnen - Programm mit Markus Becker, den Party Piraten, dem Männerballett die Energiebündel, dem Frauenballett Flodde Muddis, einer Stripshowu.v.a.

Einlass: 16 Uhr, Beginn: 18 Uhr

Preis: 20,- €

Einlass ab 18 Jahre!

Infos zur Veranstaltung und den Karten gibt es auf der Homepage der Bismarcker Funken.