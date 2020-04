Inzwischen ist der Frühjahrsputz erledigt, die Wohnung ist aufgeräumt wie nie und doch bleibt noch Zeit: Wer gern liest, kann sich jetzt von historischen Romanen in eine ganz andere Zeit versetzen lassen und zumindest eine Zeitlang Corona und Co. vergessen...



Und da historische Romane dazu neigen, viele Seiten zu haben, eignen sie sich umso mehr für viele spannende Lesestunden...

Unumstrittene Histo-Königin im deutschsprachigen Raum ist Rebecca Gablé. Ihre Romane sind alle empfehlenswert, die meisten spielen im mittelalterlichen England. So erzählt "Das zweite Königreich" die Geschichte der Eroberung Englands durch Wilhelm, den Eroberer, aus der Sicht des am Anfang des Romans 14-jährigen Caedmon of Helmsby. Um Harold Godwinson zu dolmetschen, muss der junge Engländer diesen im Jahr 1064 nach Rouen begleiten, dort lernt er Wilhelm, Herzog der Normandie, und seinen Hof kennen. Es beginnt ein abenteuerlicher Lebensweg...

Rebecca Gablé und Ken Follett



Wer lieber etwas über deutsche Geschichte lernt - und ja, die Romane von der gelernten Mediävistin sind historisch bestens recherchiert -, der wird mit "Das Haupt der Welt" glücklich. In diesem Roman erzählt die Autorin die Geschichte Ottos, der einst der Große genannt werden soll. Alles beginnt im Jahr 929, als Ottos Vater die Brandenburg erobert und dort den Prinzen Tugomir zu seiner Geisel macht...

Deutsche Geschichte spannend erzählt



Die Geschichte von Ottos Vater erzählt die Autorin Priska Lo Cascio in ihrem Roman "Das Spiel der Königsmacher": Den Weg zur Krone von Heinrich I. macht sie virtuos zu einer spannenden Geschichte.

Der ungekrönte König des historischen Romans ist natürlich Ken Follett: "Die Säulen der Erde" erzählt die Geschichte des Baumeisters Tom, der im mittelalterlichen England eine Kathedrale in Kingsbridge bauen soll. Dass seine zweite Frau und deren Sohn Teil einer großen Verschwörung sind, ahnt er nicht, als die Dinge ihren Lauf nehmen. Dieser Roman ist ein Weltbestseller, der mit "Die Tore der Welt" und "Das Fundament der Ewigkeit" zwei Fortsetzungen gefunden hat. Ebenfalls eine Lese-Empfehlung ist die Jahrhundert-Trilogie Folletts: Mit "Sturz der Titanen", "Winter der Welt" und "Kinder der Freiheit" erzählt der britische Autor die Geschichte Europas von 1914 bis 1990 aus Sicht einer russischen, einer englischen, einer deutschen und einer US-amerikanischen Familie...

Der Klassiker: Alexandre Dumas



Und weil es hier ja kürzlich um Klassiker ging: "Der Graf von Monte Christo" und "Die drei Musketiere" sind natürlich auch historische Romane. Alexandre Dumas schrieb sie zwischen 1843 und 1846 und sie haben nichts von ihrer Spannung und ihrem Unterhaltungswert verloren. Außerdem erfährt man, wenn man sie mal liest, welche Geschichten er wirklich erzählt hat und kann künftig besser einordnen, was die Filmschaffenden so alles daraus gemacht haben...

Wer die Zeit zu lesen hat, nutze sie!