Viele Jugendliche sind kreativ und technisch begabt und möchten diese Fähigkeiten in ihrem späteren Beruf verwirklichen. Das Berufskolleg für Technik und Gestaltung Gelsenkirchen berät am Montag 15.11.2021 um 18 Uhr über Abitur und Fachhochschulreife in Ingenieurwissenschaften/-technik, Informationstechnik und Gestaltungstechnik.

Ort: Grimmstraße 44, 45883 Gelsenkirchen (große Pausenhalle am Nebenstandort des BTG)

Mehr Infos: www.btg-ge.de sowie Facebook und Instagram des BTG