Der Sonntagabend stand ganz im Zeichen der im Lockdown geschlossenen Kinos. Unter dem Titel "Kino leuchtet. Für Dich." gingen bundesweit in allen Kinos außen und innen die Lichter an. Die Vereine AG Kino-Gilde deutscher Filmkunsttheater und HDF Kino hatten aufgerufen zum gemeinsamen Aktionstag #kinoliebe. Damit wollten sie zeigen, dass sie genauso sehnsüchtig wie die Zuschauer darauf warten, die Projektoren wieder einschalten zu dürfen. Schauburg und Apollo Cinemas beteiligten sich an der Aktion. Neben frischem Popcorn-To-Go und einer Instagram-Aktion, bei der sich Zuschauer vor der erleuchteten Schauburg fotografieren sollten, beteiligte sich Künstler Karl Rosenwald mit einer Projektion. Er bespielt aktuell die „werkstatt“ mit seiner Installation „Hommage an Many“ und installierte eine Projektion im Eingangsbereich der Schauburg. Foto: Gerd Kaemper