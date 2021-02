Zum zweiten Mal mitten in der Corona-Pandemie und zum 12. mal in Folge hat es Klaus-Peter Wolf mit einem Krimi von Null auf Platz eins in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Ostfriesenzorn ist der inzwischen 15. Ostfriesenkrimi des gebürtigen Gelsenkirchener Autors.

Das Foto zeigt den Bestsellerautor in Oldenburg bei Leffers, wo er für die Fans auf zwei Bühnen eine Veranstaltung aufgenommen hat, die kostenlos im Netz zu sehen ist auf seiner Homepage. "Damit die Fans ein wenig Krimifeeling bekommen, wenn wir schon nicht richtig live kommen können.", freut sich Klaus-Peter Wolf. Denn normalerweise wäre der Autor jetzt gemeinsam mit seiner Frau Bettina Göschl auf einer ausgedehnten Tournee, um den Roman auf ihren literarisch-musikalischen Krimiabenden vorzustellen, aber es mussten wegen Corona allein 64 Veranstaltungen abgesagt werden, ebenso wie die geplanten Signierstunden.