Am Samstag, 11. September, gastiert um 19 Uhr, Einlass 17 Uhr, das Rock Orchester Ruhrgebeat im Amphitheater Gelsenkirchen, Grothusstraße 201.

Für die circa 30 Musiker ist dieser Auftritt immer das Highlight der gesamten Konzerttour, denn auf dieses „Heimspiel“ freuen sich alle ganz besonders:

„Das Ambiente, die große Bühne die förmlich auf dem Wasser schwebt, sowie die vielen Sitzplätze im großen Rund, sind das Besondere hier“ schwärmen die Musiker des Orchesters, die aus dem ganzem Ruhrgebiet sternförmig zum Nordsternpark angereist kommen.

Seit 2012 hat sich das Konzert nun bewährt. Nach dem Motto „The Show must go on“ – wie es einst Freddie Mercury sang, können sich die Besucher auf gute Musik und die tolle Atmosphäre im Amphitheater freuen.

Rock- und Popmusik aus fünf Jahrzehnten

Mit einfallsreichen Arrangements entfacht ROR ein Feuerwerk aus Rock- und Popmusik aus fünf Jahrzehnten und begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue. Die ungewöhnliche Besetzung sowie überzeugende Vokallisten sorgen mit brillanter Live-Perfektion für einen absoluten Musikgenuss.

Als Opener-Band des Abends rocken im Vorprogramm die Lokalmatadore der Gelsenkirchener Kultband „The Servants“, die schon ab 19 Uhr den Gästen ordentlich einheizen werden mit den Hits der 70er und 80er Jahre.

Tickets sind im Vorverkauf unter www.rorlive.de/tickets oder unter der ROR-Hotline 0162-9190969 erhältlich, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Information

Für den Zutritt zur Veranstaltung gilt die 3-G-Regel: 2 Mal Geimpft, Getestet oder Genesen. Jedes „G“ muss in digitaler oder ausgedruckter Form bei der Einlasskontrolle mit amtlichen Personalausweis nachgewiesen werden. Die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten. Die Corona-Schutzmasken können auf den Sitzplätzen abgenommen werden.