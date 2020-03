Am Sonntag, dem 15. März, lädt die katholische Kirchengemeinde St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer um 16.00 Uhr zu einem Konzert für Trompete und Orgel ein. Ausführende sind Alexander Ribbat (Trompete) und Carsten Böckmann (Orgel). Das Spiel der Instrumentalisten wird per Leinwand in den Altarraum übertragen. Der Eintritt zum Konzert ist frei! Um eine Spende wird gebeten.

Weitere Informationen unter www.urbanusmusik.de