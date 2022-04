Auch in dieser Woche gibt es wieder Veranstaltungen zugunsten der Ukraine.

Ein Benefizkonzert der Brass Band der Heilsarmee unter Mitwirkung des Bach Juniorchors findet am Samstag, 9. April, 16 Uhr, in der Pauluskirche, Pauluskirchplatz 1, statt. Der Eintritt ist frei, jedoch wird eine Spende erbeten, die zugunsten der Arbeit der Heilsarmee in der Ukraine und den Anrainerstaaten geht. Die Heilsarmee kümmert sich seit Beginn des Krieges um die Flüchtlinge vor Ort sowie in den umliegenden Ländern.

Spende für die Heilsarmee

Markus Kiefer, Schauspieler und Gelsenkirchener Urgestein lädt zu einem illustren Abend in das Alfred-Zingler-Haus. Musik, Gesang und Rezitationen stehen am Samstag, 9. April, 19 Uhr, auf dem Programm. Dazu hat er sich Gäste eingeladen. Wolfgang Bachmann, als Teil des Duos Bachmann und Holz, Musiker und Gitarrist sowie Mitglied der Bochumer Produktionsgemeinschaft Consortium, außerdem kommt Josh Klein, Regisseur und Vorleser. Giampiero Piria, Schauspieler am Bochumer Theater der Gezeiten, ist Sprachkünstler und Lyrikspezialist. Bettina Schulze-Bisping hat an der Folkwang Hochschule der Künste Theater studiert. Werner Snoop Volkner ist Blueser mit Leib und Seele und spielt seit über 16 Jahren neben Ralf Groop Weber die Harp in der Groove & Snoop Bluesband. André Wülfing steht als begnadeter Erzähler und Vorleser auf der Bühne des Café Alfred.

Alle Künstler treten ohne Gage auf, der Eintritt ist frei - die Veranstaltung findet zugunsten der Ukraine-Hilfe statt; um eine Spende gebeten. Es gilt unverändert die 2G-Regel, Anmeldungen an veranstaltungen.ini.azh@gmx.de sind erforderlich.