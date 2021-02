Museen sind aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit Monaten geschlossen, genau wie andere Kunstinstitutionen wie Kinos, Theater, Bühnen und stehen damit "5 Minuten vor dem Aus".

Grüne zur Kulturpolitik in Corona-Zeit

CDU zur Kultur nach dem Lockdown

Der Kunstverein Gelsenkirchen wendet sich mit dem Hilfeschrei „Es ist 5 Minuten vor dem Aus“ an die Politik und fordert eine baldige, klare, abgestufte Exitstrategie aus dem Lockdown für Museen, Theater und Bühnen. Es ist höchste Zeit, dass die Politik Entscheidendes ändert, einen Plan verwirklicht, bevor einem ganzen Sektor der leise Tod droht und Künstler und Kreative ihre Lebensgrundlage entzogen wird.

Selbstverständlich steht die Politik und viele Menschen vor extremen Herausforderungen. Auch Künstler und Kreative zeigen sich in der Krise solidarisch und konstruktiv, obwohl die Pandemie auch an ihren Lebensnerv geht. Trotz aller harter Maßnahmen, um die Dynamik des Infektionsgeschehens einzudämmen, dürfen Kultureinrichtungen aber nicht zum Opfer der Krise werden. Museen und Theater sind Orte der Bildung und des Diskurses und sind wegen ihres Bildungsauftrages systemrelevante Einrichtungen.

Kulturförderung ist Sache der Gemeinden und Länder. Darum ist es jetzt wichtig, dass die Politik für die Wiedereröffnung von Museen, Theatern und Bühnen unter vorgegebenen und schon praktizierten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften (Abstand halten, Maske tragen, Händedesinfektion, Besucherregistrierung, …) Perspektiven schafft.

Es ist an der Zeit, die Rahmenbedingungen so zu erleichtern und so zu gestalten, dass Wiedereröffnungsschritte für Einrichtungen der Bildenden Kunst, Tanz, Theater, … eingeleitet werden können und Besuchern zur Verfügung stehen.

Ulrich Daduna: „Kunst und Kultur ist keine Delikatesse für Feinschmecker, sondern Brot für alle!“