Der Förderverein Rock am Dom möchte an den großen Erfolg und die guten Erfahrungen des letztjährigen Kulturbiergartens anknüpfen. Denn es ist nicht zu erwarten, dass Open Air-Veranstaltungen, wie wir sie kannten, im Sommer wieder möglich sein werden. Und so wurde ein buntes Programm mit Live-Musik, Lesungen, Quiz, Theater und dem Besuch von Comedians zusammengestellt, die ab dem 4. August für Abwechslung in Buer sorgen werden.

Der Förderverein sieht sich dabei nicht als Konkurrenz für kommerzielle Veranstalter, sondern möchte ein Ersatzangebot für das Umsonst & Draußen-Festival "Rock am Dom" in Buer bieten.

Auf ein kühles Getränk in den Biergarten

Der Biergarten wird wie schon im letzten Jahr von den Bueraner Gastronomen des Domgold, LoL und der Oisin Kelly Gallery betrieben und ist montags bis freitags von 16 bis 23 Uhr und samstags von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Das Bühnenprogramm dauert bis maximal 22 Uhr.

Bei einigen Veranstaltungen werden die Wirte den Grill anschmeißen. Aber auch sonst ist für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist frei und es ist immer etwas los. Für das Bühnenprogramm wird ein Eintritt erhoben, kaufen kann man die Tickets ausschließlich online über https://rockamdom-kulturbiergarten.ticket.io. Alle weiteren Infos zu Corona-Auflagen und mehr gibt es auf der Homepage rock-am-dom-gelsenkirchen.de.

Vom KneipenQuiz über Livemusik bis zur Messe

Das Programm ist ebenso umfangreich wie abwechslungsreich und dürfte für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. So startet der Biergarten am Mittwoch, 4. August, um 18 Uhr mit dem "KneipenQuiz - GelsenStyle" und einer Livemusik-Performance.

Mit "Kuult" und dem Support von Martin Stoemmer geht es am Freitag, 6. August, ab 18 Uhr ins Wochenende. 2016 waren "Kuult" bei Rock am Dom noch ein Geheimtipp. Jetzt sind sie durchgestartet. Der Titel „Wenn du lachst“ erreichte 10 Millionen Klicks auf YouTube. Willkommen zurück!

Die junge Indie-Pop Band "Please Madame" mit der Band "Relate" als Support sorgt am Samstag, 7. August, ab 18 Uhr für den passenden Sound im Biergarten.

Der "Open Monday" am 9. August sorgt ab 18 Uhr bei freiem Eintritt für Überraschungen und Neues: Mal ein Singer-Songwriter, mal eine junge Akustik-Band. Es dürfen aber auch Geschichtenerzählerinnen, Zauberer und sonst wer auf die Bühne.

Einen Abend voller Anekdoten, krasser Stories und legendärer Melodien gibt es am Dienstag, 10. August, ab 18 Uhr, wenn Kai Havaii & Stefan Kleinkrieg von der Band "Extrabreit" zu Gast sind. Sänger Kai Havaii und Gitarrist Stefan Kleinkrieg laden ein zur Lesung aus Havaiis Autobiografie „Hart wie Marmelade - Erinnerungen eines Wahnsinnigen“ und bringen Extrabreit-Hits unplugged zum Klingen.

Zum ”werkstatt”-Abend lädt der Gitarrist Christian Hammer am Mittwoch, 11. August, ab 18 Uhr ein. Die kleine Galerie an der Hagenstraße hat sich längst zu einem ganz besonderen Kulturort entwickelt, der neben Ausstellungen, Lesungen und Poetry-Slam auch seit über zehn Jahren den Gelsenkirchener Jazz-Gitarrist Christian Hammer und seine Gäste in der Reihe ”Hammer + 3” beherbergt.

Auch wenn die "Szeniale" auf das nächste Jahr verschoben wurde, macht das Festival der freien Künste am Donnerstag, 12. August, ab 18 Uhr einen kleinen Abstecher nach Buer. Passend zum geplanten Motto „Nebenan beginnt die Welt“ kommen die Nachbarn aus dem Kreativ.Quartier Ückendorf zu Besuch und lassen die Bueraner eintauchen in ein spartenübergreifendes, kulturelles Programm von Künstlern aus Gelsenkirchen und Umgebung.

Einen bunten Musikmix für die Welt, erfunden in Berlin, von einer Band, die "il Civetto" heißt gibt es am Freitag, 13. August, ab 18 Uhr mit dem Support durch Klezmerklänge von Klez-Jecke, das sind Norbert

Labatzki und Wolfgang Czeranka. Erstmals zu hören war die "il Civetto" 2010 bei einem spontan Auftritt in der U-Bahn, plötzlich tanzt der Waggon und einer der Fahrgäste bucht die Band für eine Party. Auf der Bühne wird aus Akustik-Gitarre, Bass, Ukulele, Klarinette, Saxophon und einem selbst zusammen-gestellten Percussion-Set immer wieder ein ganz eigener Sound.

Der "Open Monday" am 16. August sorgt ab 18 Uhr bei freiem Eintritt wieder für Überraschungen und Neues.

Poetry Slam mit Sandra da Vina steht am Dienstag, 17. August, ab 18 Uhr auf dem Programm, dann dürfen sich die Besucher auf einen Abend voll mit Poesie freuen.

Das Folk Duo Kaluza & Blondell bleibt am Donnerstag, 19. August, ab 19 Uhr hinter seinem wohlklingenden Namen so undurchsichtig wie die stilistische Vielfalt, die es offenbart und die sich zwischen Folk, Americana und Country verorten lässt.

Einen "Szeniale"-Familientag gibt es am Sonntag, 22. August, ab 15 Uhr bei freiem Eintritt. Am letzten Sonntag des Kulturbiergartens laden die Veranstalter speziell die Gäste ein, welche “die Welt und sich selbst noch im schönen Zauberspiegel ihrer Fantasie sehen“. Dieser von Theodor Storm beschriebenen Blickwinkel wird fokussiert und vom Programm in eine andere Welt getragen mit spektakulärem Schauspiel, ergreifender Erzählung sowie tollkühnen Tönen. Ein Programm speziell für die ganze Familie. Kinder sind mehr als willkommen.

Am Dienstag, 24. August, gibt es ab 18 Uhr die zweite Auflage des "KneipenQuiz - GelsenStyle" mit Livemusik-Performance.

"1Live Bratwurst & Baklava" heißt es am Mittwoch, 25. August, ab 19 Uhr, wenn die beiden Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar zwei sehr unterschiedliche Blicke auf den Alltag in Deutschland werfen. In ihrem Podcast ”Bratwurst und Baklava” gilt: Reden hilft und zusammen lachen erst recht.

"The Magic Mumble Jumble" bringen am Freitag, 27. August, ab 18 Uhr die Liebe zurück nach Buer. Als Support agieren an diesem Abend Giulio & Andronik. Nach dem furiosen Auftritt beim Rock am Dom Festival 2019 kommt "The Magic Mumble Jumble" mit gute-Laune-Musik zurück nach Buer und spielt ein Konzert im Biergarten.

Die Musikschule im Bunker ist bei freiem Eintritt am Samstag, 28. August, ab 15 Uhr zu Gast und präsentiert zusammen mit Kooperationspartnern Nachwuchsbands und neue Projekte.

Zu Open Air Gottesdiensten wird eingeladen an den Sonntagen, 8., 15. und 22. August, jeweils um 11.30 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.