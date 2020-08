The Servants - die II. - im Circus Probst am Nienhauser Park in Gelsenkirchen.

Zuvor 'The Rusty Diamonds' als Supporter.Sie präsentierten einen Mix aus Rock´N´Roll, Rockabilly, Handjive, Twist und Surf der 50er bis 60er Jahre. Aber auch Evergreens und aktuelle Songs im neuen musikalischen Outfit brachten schnell Stimmung in's Circuszelt,

Headliner des Abends aber waren 'The Servants' aus Gelsenkirchen. So lange im Musik-Business wie die Stones oder Deep Purple. Vorteil der Lokal-Heroes gegenüber den englischen Superstars. Sie spielen auch in kleinen Locations und dürfen auch während der Coronakrise live vor Publikum spielen.

So präsentierten The Servants den Abend in 2 Sets. Einen Querschnitt der besten Bands mit ihren Superhits aus 50 Jahren Rock-und Pop-Geschichte. Souverän professionell und mit sehr viel Spielfreude. Mehrmals betonten sie, das live vor Publikum durch nichts anderes ersetzt werden kann. Applaus ist das Brot des Künstlers und den gab es an diesem Abend vom Publikum reichlich.

Der nächste Gig der Servants ist am 12. September. Zusammen mit der ebenfalls bekannten Bastian Korn Allstar Band spielen The Servants im Circus Probst am Nienhauser Park in Gelsenkirchen. Für alle Fans wird dies ein Super-Abend. Beide Bands an einem Abend zu erleben zu dürfen, ist schon ein musikalischer Leckerbissen.