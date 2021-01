"Was macht eine Kunststudentin im Lockdown? Uni geschlossen, Lehrbetrieb über Videokonferenz, keine Praxiskurse." Mit diesen Worten meldete sich Michael Koball beim Stadtspiegel und weckte großes Interesse. Und wie die Recherche zeigt: Sehr zu recht!

Michael Koball ist der Vater der Kunststudentin Antonia Koball, die im Haus Nummer 9 auf der Carl-Mostert-Straße aufgewachsen ist. Inzwischen lebt und studiert die junge Frau in Essen, doch durch Besuche bei ihren Eltern ist sie immer noch ein wenig zu Hause in Ückendorf.

Durch Corona findet der Unibetrieb nur noch online statt und so konnte die Kunststudentin zu ihrem Seminar Wandmalerei auch nicht wie sonst üblich in den Malsaal der Universität Essen/Duisburg. Da fiel ihr die frisch gestrichene Wand am gerade renovierten Wohnhaus ihrer Eltern ein und ihr kam eine ungewöhnliche Idee.

"Die Hausgemeinschaft war recht schnell zu überzeugen, aber mein Dozent musste ja auch mitspielen, denn ich möchte das Projekt gern als Praxis I-Prüfung an der Uni einreichen", schildert Antonia Koball.

Also machte sie sich an die Arbeit und kreierte mehrere Entwürfe, die sie sowohl der Hausgemeinschaft als auch dem Dozenten vorlegte. Am Ende entschied sie sich für eine Bild-im-Bild-Darstellung nach Art einer Galerie. Damit und mit dem Hintergrund des Projektes traf sie bei ihrem Dozenten voll ins Schwarze.

"Während ich Sorge hatte, dass es ein Problem gibt, weil die Hausgemeinschaft Mitspracherecht hatte, findet mein Dozent gerade den Aspekt des gefundenen Kompromisses sehr gut. Dass die Arbeit unter besonderen Hygienemaßnahmen und für Passanten offen zugänglich erfolgt, überzeugte ihn voll", freut sich die Studentin, die einmal Englisch und Kunst in der Oberstufe eines Gymnasiums oder einer Gesamtschule unterrichten möchte.

Durch ihr Bild-im-Bild-Konzept konnte Antonia Koball das großformatige Malen, das eigentlich Thema der Prüfung Praxis I ist, geschickt umgehen. Aber ihr Konzept gibt eben den Rahmen, und der ist durchaus großformatig zu nennen, sowie die Farben und die einzelnen Größen vor und das erkennt der Dozent an, der am Ende ein Portfolio und eine Zoom-Konferenz mit der jungen Frau bewerten wird.

Das Konzept der jungen Frau wird in Zusammenarbeit mit sieben Kommilitoninnen bzw. Freundinnen umgesetzt. Antonia Koball hat dabei die Farben Petrol, Bordeaux, Schwarz-weiß und Braun vorgegeben und auch die Rahmen für die unterschiedlich großen Werke. Die Fassadenfarbe stammt von der Ückendorfer Firma einza und ist wetter- und UV-beständig. Wenn das Kunstwerk fertig ist, soll es mit einem speziellen Klarlack behandelt werden, von dem möglicherweise erstellte Graffiti entfernt werden könnte.

Doch bis dahin werden die jungen Damen noch ein paar Tage Arbeit investieren müssen. Bisher haben sie acht Tage investiert und jeweils fünf bis sieben Stunden gearbeitet. "Wichtig sind dabei angesichts der Temperaturen, dass wir uns nach zwei bis drei Stunden aufwärmen müssen, weil wir sonst die Pinsel nicht mehr in der Hand halten können", verrät Anastasia, die langsam zum Endspurt ihres Werkes, einer eine Zigarette rauchenden Frau im kubistischen Stil, ansetzt. Sie ist in Stralsund aufgewachsen und wegen des Studiums nach Essen gekommen, um jetzt in Ückendorf zu malen.

Elena, eine weitere der sieben Mitstreiterinnen von Antonia Koball, stammt aus Bottrop und studiert ebenfalls Kunst an der Uni Essen/Duisburg. Sie gestaltet gerade ein Frau in Rosa und erzählt: "Es sind wegen der Abstands- und Hygieneregeln ja immer nur zwei von uns hier bei Toni im Einsatz. Umso spannender ist es, wenn man dann wieder hier ist und sieht, wie die anderen voran gekommen sind mit ihren Werken."

Eine Phantasie nennt Antonia Koball ihr Projekt, das Menschen in verschiedenen Farben und Hautfarben sowie Formen präsentiert. Sie spricht von einem "breiten Spektrum der Abbildung der Menschlichkeit" und schafft damit einen echten Hingucker an der weißen Mauer an der Carl-Mostert-Straße 9 im Kreativviertel Ückendorf.

Beim Erschaffen des Werkes entstand bei der Kunststudentin ein Traum: "Ich möchte gern Wände hier in Ückendorf verschönern. Dazu würde ich einen Rahmen vorgeben, in dem dann jeder, der Lust hat, seine Gedanken in Bilder formen kann." Wer weiß, vielleicht wird der Traum ja einmal Wirklichkeit.