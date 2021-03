Das digitale Angebot des Kunstmuseums Gelsenkirchen ist jetzt neu vertreten auf der Seite des Museumstags. Unter www.museumstag.de ist die Aktionsdatenbank kostenfrei für alle interessierten Besucher online und das in wahrlich guter Gesellschaft neben Angeboten aus Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Köln.

Die Datenbank bietet eine Plattform, auf der alle bundesweiten, digitalen Angebote der Museen veröffentlicht werden. So können Besucher von zuhause aus Museen entdecken und die Wartezeit bis zur Wiederöffnung der Häuser inspirierend überbrücken.

Thematische Vielfalt – auch im Lockdown

Ziel der Seite ist es, auf die thematische Vielfalt der mehr als 6.500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam zu machen. Mit ihrem breiten Spektrum, dem vielfältigen Angebot und innovativen Ideen leisten Museen einen großen Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Besucher sind herzlich eingeladen, die Schätze digital zu entdecken und sich vom leidenschaftlichen Engagement der Museumsmitarbeiter begeistern zu lassen.

Das Kunstmuseum Gelsenkirchen regt (der Stadtspiegel berichtete) nicht nur zum digitalen Entdecken an, sondern auch zum kreativen Mitmachen. Zudem besteht die Gelegenheit, selbst mit Werken an einer Ausstellung teilzunehmen. Informationen hierzu gibt es auf www.gelsenkirchen.de/schaumalkunst.

In Deutschland wird der Museumstag und damit auch die Webseite des Deutschen Museumsbund koordiniert und in enger Kooperation mit den Museumverbänden und -ämtern der Länder, ICOM Deutschland sowie den Museen vor Ort umgesetzt. Die Schirmherrschaft übernimmt der Präsident des Bundesrates, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff.