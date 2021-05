Erstmals gibt es vom 10. bis 18. Juli ein kleines Literaturfestival im Metropolengarten am Dahlbusch zum Thema „Nah und Fern“.



In Kooperation mit dem Verein Metropolengarten am Dahlbusch und dem Referat Kultur der Stadt Gelsenkirchen hat Veranstaltungsleiter, Helmut Warnke, Literaten aus nah und fern eingeladen, aus ihren Büchern zu lesen.

Begleitet werden die Lesungen von kurzen Musikeinlagen. Mit dabei sein werden der Musiker und Autor Jörg Lehwald, die Autorinnen Margit Kruse und Elke Schleich, Violinist David Sarazhynski, Bandleader Meinhard Siegel, die aus dem Iran stammende Lyrikerin Sanaz Zaresani, der deutsch-syrische Autor und Lyriker Suleman Taufiq, die Cellistin/Gambistin Imola Gombos, das Projekt Neu in Deutschland (nid) und Sazmusiker Rawend Ali.

Open Stage Literatur sucht noch Buch-Fans

Mit einer Besonderheit, der "Open Stage Literatur" endet das Literaturfestival am Sonntag, 18. Juli. Die Bühne ist an diesem Tag ab 16 Uhr offen für Jeden, der hier sein Lieblingsbuch vorstellen möchte. Es ist egal, ob es selbstgeschrieben ist oder ein fremder Text. Jedem stehen dafür rund 15 Minuten zur Verfügung. Um Voranmeldung wird gebeten bei Helmut Warnke per mail an helmutwarnke@arcor.de oder unter Telefon 015776327469. Zugesagt haben bisher Bürgermeisterin Martina Rudowitz, Stephan Belka, Willi Thomczyk und, wenn es terminlich passt, Yves Eigenrauch.

Unterstützt wird es von der Sparkasse Gelsenkirchen, der Stadtmarketing Gelsenkirchen und der Stadterneuerung Gelsenkirchen.