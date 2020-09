nachtfrequenz – Nacht der Jugendkultur wird auch in 2020 stattfinden. Am letzten Wochenende im September dürfen sich Jugendliche in ganz NRW künstlerisch ausprobieren. nachtfrequenz20 will der Vielfalt von kulturellen Interessen der Jugendlichen eine öffentliche Bühne bieten.

Um Sicherheit und Spaß für alle zu gewährleisten, wurden manche Events umkonzipiert: Einige Gigs werden kurzfristig an die frische Luft verlegt, und die ein oder andere Bühne wird in diesem Jahr kleiner, aber nicht minder fein ausfallen.

Von Jugendlichen für Jugendliche … das ist die Idee der nachtfrequenz. Sie lädt zum Schauen, Hören und vor allem zum Mitmachen ein. Open stages, Tanz, Theater, Poetry, Videodrehs, Graffiti, Musik von Hip-Hop bis Metal; aber auch Workshops und Skate Contests stehen auf dem Programm. Immer live – und in diesem Jahr manchmal online. Bitte checkt unbedingt kurzfristig online, bevor ihr loszieht, ob es Änderungen zu der Veranstaltung gibt.

Gelsenkirchen: „Her mit dem schönen Leben“

Am Freitag, 25. September, um 18 Uhr ist Premiere der Filmcollage „Her mit dem schönen Leben!“. Jugendliche aus allen Einrichtungen des Bauverein Falkenjugend in Gelsenkirchen haben filmische Beiträge vorbereit, die zur nachtfrequenz in alle Jugendhäuser der Falken gestreamt werden.

Jugendliche vom Friedrich-Ebert-Haus präsentieren ein Rap-Video. „Wie stellen wir uns ein schönes Leben in Bismarck, Hassel oder in der Resser Mark vor“? – Das fragen sich Jugendliche per Beats und Texten im Fritz-Steinhoff-Haus, Fritz-Erler-Haus und im Spökes. Und: „Wie erleben Kinder und Jugendliche die aktuelle Corona-Situation“? Teenies vom Ferdinand-Lassalle-Haus geben dazu ihre Antwort in einer Trickbox-Animation. Der Falkentreff performt einen Song mit Boomrackers. Dazu gibt es interaktive Beiträge: Das Paul-Loebe-Haus lädt die Zuschauer/innen zu einem Quiz ein: „Wie gelek bist Du?“ Und das Kurt-Schumacher-Haus fordert alle zum kreativen Mitmachangebot auf.

Alle Zuschauer in den acht Jugendhäusern sind über eine Zoomkonferenz miteinander verbunden, so dass trotz der Corona-Bedingungen ein Gemeinschaftsgefühl entstehen wird.

Interessierte können sich bei den Falkenhäusern melden, aufgrund der Bedingungen gibt es nur eine begrenzte Teilnahmezahl.

Weitere Informationen auf www.instagram.com/digiyou_falken