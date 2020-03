"Viva La Vida" - dahinter verbirgt sich ein Partykonzept, das den modernen Schlager mit Mallorca vereint. So kommen am 29. August in der Emscher-Lippe-Halle im Sportparadies in Gelsenkirchen diese Künstler zusammen: Mickie Krause, Olaf Henning, Jörg Bausch, Ina Colada, Jay Khan, Marry, "Specktakel", Stefan Stürmer und der Moderator des Abends Marco Mzee.

Sie alle werden für ein achtstündiges Partyprogramm mit vielen Hits sorgen. Startschuss für die Sommersause ist um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) und gefeiert wird bis nach Mitternacht. Für Freiluftliebende wird es einen großen Outdoor-Biergarten geben. Gefeiert wird bei jedem Wetter, verspricht der Veranstalter.

Tickets sind ab sofort unter www.rheinruhrticket.de, www.wir-lieben-tickets.de, in allen WAZ-Leserläden, beim Stadtspiegel Gladbeck, beim Reisestudio Gladbeck und im Sportparadies Gelsenkirchen erhältlich. Die limitierten VIP-Tickets gibt es nur online auf www.rheinruhrticket.de.

Wir verlosen 5x2 Tickets für "Viva la vida". Wer gewinnen möchte, ruft bis Sonntag, 22. März, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/556600 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und beantwortet folgende Frage richtig: In welcher Location findet die Partysause statt? Die Gewinner werden benachrichtigt, der Rechts­weg ist ausgeschlossen.