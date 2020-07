Für einen Abend gehört das große Zirkuszelt nicht den Artisten, Clows oder Jongleuren, sondern ganz allein den Musikern der Bands THE SERVANTS und THE RUSTY DIAMONDS. Am Samstag, 15. August lädt der Circus-Probst, der derzeit im Rahmen des „Kultursommers im Revier“ im Revierpark Nienhausen gastiert, zum zweiten "ROCK IM CIRCUS" ein.

Die Gäste erwartet ein musikalisches Feuerwerk aus zeitlosen Klassikern der Rockgeschichte aus den 50er, 60er, 70er & 80er Jahren - quer Beet.

Die Rockabilly-Formation "The Rusty Diamond" präsentiert als Opener-Band den typischen Rock & Roll der 50er und 60er mit Songs von Elvis Presley, Jerry Lee Lewis oder Little Richard. Die Gruppe um Frontmann, Sänger und Gitarrist Danny Underwood bringt mit ihrer Musik das Lebensgefühl dieser Ära auf die Bühne zurück.

Headliner des Abends ist die Ruhrgebiets-Kultband "The Servants", die mit den größten Hits der weltbesten Livebands aller Zeiten den Spirit der 60er bis 80er Jahre wieder aufleben lässt. Mit den Hits von Dire Straits, ZZ-Top, Queen, The Beatles, T-Rex, Status Quo, The Beach Boys, The Sweet, Guns`N`Roses, AC/DC, Billy Idol oder Westernhagen, wird jeder Live-Auftritt der Band zur ultimativen Retro-Party.

Einige Monate war es still in Sachen Livemusik, Rockkonzerte und Veranstaltungen aller Art – auch in Gelsenkirchen. Aufgrund der Corona-Lockerungen sind aber ab sofort wieder Veranstaltungen mit begrenzter Personenzahl möglich und die Corona-Zwangspause hat ein Ende.

„Bereits Anfang Juli haben wir den Schritt gewagt, und ein Rockkonzert im Zirkuszelt im Revierpark Nienhausen organisiert" - so Bernhard Wedding, Frontmann, Sänger und Gitarrist der Servants. Erfreulicherweise hat die Familie Probst das für 1.200 Personen konzipierte Zirkuszelt, für den Rockabend zur Verfügung gestellt und – es wurde ein Erfolg!

Das Zelt bietet ausreichend Platz und ist gut belüftet. Somit können die vorgeschriebenen Hygiene- & Abstandsregeln problemlos eingehalten werden. Während des Konzertes dürfen die Mundschutzmasken abgenommen werden.

Beginn: 19.30 Uhr/ Einlass: 18:30 Uhr

Tickets im Vorverkauf zu 15,- € sind an folgenden VVK-Stellen erhältlich:

- Buchhandlung Kottmann in Gelsenkirchen

Neumarkt 1 (Sparkassenhaus), Telefon 0209/ 15551321

- Buchhandlung Kottmann in Buer

Nienhofstraße 1-5 (neben der Sparkasse), Telefon 0209/ 33204

oder unter der Ticket-Hotline 0162/ 9190969

Karten an der Abendkasse kosten – sofern noch verfügbar – 20,- €

Weitere Infos zur Veranstaltung: www.theservants.de/rock-im-circus

Veranstaltungsort: Circus-Probst, Revierpark Nienhausen, Feldmarkstraße 201, 45883 Gelsenkirchen