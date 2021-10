Der Junge Chor Beckhausen präsentiert am Sonntag, 28. November, 17 Uhr, ein großes Konzert im Circus Probst, Feldmarkstraße. Motto: With a little help from my friends. Ein großer Teil des Erlöses kommt dem Circus Probst zugute, der in der Corona-Krise die musikalische Szene unterstützt hat und auch weiterhin fördert. Das Programm besteht aus Swing-, Gospel-, Pop- und Musicalsongs. Solisten sind Bonita und Nigel Casey. Begleitet werden die Künstler von einer zwölfköpfigen Band. Die Gesamtleitung hat Wolfgang Wilger. Karten online http://kultursommer-im-revier.de/wolfgangwilgertrio/ Foto: Junge Chor Beckhausen