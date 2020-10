Wie schon in den vergangenen zwei Jahren gibt die Familienband „Die Feuersteins“ aus Bochum im Rahmen ihrer Herbstfarben-Tour ein Konzert im Schloss Horst an der Turfstraße 21. Am Sonntag, 11. Oktober, wird es ab 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, in der Glashalle von Schloss Horst folkig.



„Die diesjährige Herbstfarben-Tour ist - coronabedingt - leider arg zusammengeschrumpft. Umso erfreulicher ist es, dass das Referat Kultur der Stadt Gelsenkirchen es schafft, mit einem schlüssigen Hygienekonzept kulturelle Veranstaltungen zu ermöglichen“, freut sich Guntmar Feuerstein.

Die Glashalle im Schloss Horst bietet ausreichenden Raum und eine gute Belüftung.

Enorme musikalische Bandbreite

So können die Zuschauer entspannt die enorme musikalische Bandbreite genießen, welche die Konzerte der Feuersteins ausmacht. Neben schwungvollen und tanzbaren Instrumentalstücken, starken Melodien und treibenden Rhythmen sind es immer wieder die beeindruckend zeitgemäßen Texte, die einfühlsam und berührend, engagiert fordernd oder einfach nur poetisch schön ihren Weg in die Herzen der Zuhörer finden.

Der frische Folksound der Feuersteins überzeugt im konzertanten Rahmen ebenso wie in lebhafter Festival-Atmosphäre. Die Feuersteins machen glaubwürdige und ansprechende Musik für die Gegenwart, direkt aus dem kulturellen Schmelztiegel Ruhrgebiet. Hohe Aussagekraft und große musikalische Kompetenz - das ist moderner Folk aus Deutschland.

Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Ticket-Reservierungen sind möglich unter Telefon 0209/1696159 im Schloss Horst.