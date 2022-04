Für diejenigen, die sich über die Möglichkeiten der musikalischen Förderung von Krabbel-, Kindergarten- und Vorschulkindern informieren möchten, bietet die Musikschule Musikus am Do, 07.04.22 um 19.30 Uhr einen Infoabend in digitaler Form an.

Bei der Veranstaltung informieren wir in einem Vortrag über die Möglichkeiten eines gelungenen Einstiegs in die Welt der Musik für Kinder im Krabbel- und Kindergartenalter.

Im Anschluss an den Vortrag haben Teilnehmende die Möglichkeit, offene Fragen in der Runde zu stellen. Darüber hinaus kann bei Bedarf ein individueller und unverbindlicher Beratungstermin mit uns vereinbart werden.

Die Veranstaltung wird per Videokonferenz stattfinden, ist kostenfrei und offen für alle. Die Zugangsdaten zur Veranstaltung erhalten Interessierte nach Anmeldung über https://www.musikschule-gelsenkirchen.de/infocall/infocall.html.

Für Rückfragen vor Beginn der Veranstaltung: 0209 878883 oder info@musikus-ge.de

Für technische Fragen: admin@musikus-ge.de