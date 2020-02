Zwei Ausfälle wegen Krankheit bei den Darstellern zur Komödienspielzeit 2019, haben Gelsenkirchens ältesten Theaterverein leider plötzlich ausgebremst und die geplante Komödie musste leider abgesagt werden. Umso mehr freuen sich die Zuschauer nun auf die Spielzeit 2020.

Lustspiel von Hermann Kugelstadt

Walter hat es satt. Seine Frau Martha kümmert sich nun bald mehr um ihren 40-jährigen Single-Bruder Emil als um ihn. Das kann so nicht weitergehen! So gibt er heimlich eine Heiratsanzeige für seinen Schwager auf. Um die perfekte Zukünftige für Emil auszuwählen, bestellt er die Kandidatinnen in Emils Wohnung. Dabei hat er jedoch nicht mit Emils langjähriger, dennoch heimlicher Freundin Helga gerechnet: Als Helga in Emils Wohnung kommt, hält Walter sie für die flotte und draufgängerische Rita, diejenige Dame, die auf seine Anzeige geantwortet hat. Und Helga spielt eifrig mit, erfährt sie doch so einiges über Emil, was sie noch nicht wusste. Als dann die tatsächliche Rita auftaucht und bald auch Martha und Emil in der Tür stehen, ist Walters Plan komplett aus den Fugen geraten. Ein verzweigtes, chaotisches und amüsantes Verwechslungsspiel nimmt seinen Lauf ..

"Das Heiratsinserat", so der Titel der neuen Produktion die vom 20. bis 22. März 2020 in Gelsenkirchen-Ückendorf und vom 28. bis 29. März 2020 in Gelsenkirchen-Buer zu sehen sein wird.

Fr. 20. März 2020 um 20.00 Uhr, Sa. 21. März 2020 um 19.00 Uhr, So. 22. März 2020 um 17.00 Uhr

Aula der Gesamtschule Ückendorf, Bochumer Str. 190, Gelsenkirchen

Sa. 28. März 2020 um 19.00 Uhr, So. 29. März 2020 um 17.00 Uhr

Aula Max-Planck-Gymnasium Buer,Goldbergstr. 91, Gelsenkirchen-Buer

Tickets bis 3 Tage vor Vorstellungsbeginn erhältlich bei:

(Für Gesamtschule Ückendorf)

Stadt- und Touristinfo, Ebertstr. 10 (im Hans Sachs Haus), Lotto Weißkirch, Am Dördelmannshof 2, Lotto-Toto Vetter, Ückendorfer Str. 97, Buchhandlung Kottmann (Ge-Mitte), Neumarkt 1

(Für Max-Planck-Gymnasium)

Buchhandlung Kottmann (Buer), Nienhofstr. 5, Schuhhaus Bednarz, Cranger Str. 312, Stadt- und Touristinfo, Ebertstr. 10 (im Hans Sachs Haus)

Die Karten kosten 10 Euro (9 Euro im Vorverkauf) p.P.

Weitere Infos auf der Homepage des Vereins.