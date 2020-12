"Es gibt eine neue, von mir erdachte und konzipierte Konzertreihe in Gelsenkirchen-Buer, in der Kunstgalerie "werkstatt"", so der Gelsenkirchener Journalist und Fotograf Christoph Giese über die vierteilige Konzertreihe „The Art of the Duo“ und fügt hinzu: "Alle vier Konzerte der Reihe werden gefilmt. Jetzt ist es soweit - das Auftaktkonzert ist geschnitten und online." Laufen wird sie bis kommenden März in der Kunstgalerie.

Die Idee, die dahinter steckt: "Die Kunst des Duos, intime Konversationen und musikalische Interaktionen von nur zwei Musikern", heißt es weiter.

Da die Konzeption der Reihe von vornherein vorsah, alle Konzerte zu filmen, danach zu bearbeiten und einen circa einstündigen Zusammenschnitt online auf der „werkstatt“-Webseite zu veröffentlichen, fand das erste Konzert auch tatsächlich statt, nur wegen der Corona-Vorschriften ohne Publikum.

"Dennoch war es Balsam für die schon ein wenig kulturentwöhnte Seele, dem beseelten Spiel des rumänischen Holzbläsers Nicolas Simion und des holländischen Pianisten Mike Roelofs zuzuhören.", blickt Christoph Giese zurück.

Was die Zuhörer erwartet

Bis März erwartet die Zuhörer, dann hoffentlich mit Publikum live vor Ort, noch orientalische Weltmusik, brasilianische Klänge und ein preisgekröntes, holländisches Fado-Duo, "das selbst im portugiesischen Fernsehen schon für Aufsehen sorgte durch einen Auftritt mit Fado-Königin Mariza.", so Giese.

Weitere Infos zu den drei noch kommenden Konzerten sowie das Auftaktkonzert-Video gibt es hier: https://bit.ly/37ksfn3